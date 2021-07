Sloveniji tri odličja v paraodbojki na mivki

Ljubljana, 29. julija - Slovenske ekipe so se na Pogačarjevem trgu v okviru odprtega prvenstva v paraodbojki na mivki veselile treh medalj. Slovenske paraodbojkarice sede so osvojile zlato in srebro, medtem ko so njihovi kolegi v močni mednarodni konkurenci osvojili tretje mesto, so zapisali na Odbojkarski zvezi Slovenije.