Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (29. 7.)

Ljubljana, 29. julija - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o porastu okužb s koronavirusom v Sloveniji pozivu ministra za zdravje k hitrejšemu cepljenju. Poročale so tudi o zavrnitvi Evropskega sveta, da bi objavil sporni non-paper o premikih meja na Balkanu, ki se ga povezuje s Slovenijo, in o vpisu Plečnikovih del na seznam svetovne kulturne dediščine Unesco.