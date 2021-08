Utrujenost voznikov resen problem tudi v Sloveniji

piše Marjetka Nared

Ljubljana, 1. avgusta - Resnost težave, ki jo predstavlja utrujenost voznikov, je podcenjena, dokler se ne zgodi tragedija, so ob nedavni nesreči avtobusa na Hrvaškem za STA opozorili v Sindikatu delavcev prometa in zvez. Vozniki imajo nereden ritem spanja in dela, pestita jih prisilna drža in gost promet, posebej v tovornem prometu pa vlada pravi kaos, so izpostavili.