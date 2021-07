Fajonova: Janša naj zagotovi neodvisno in prostovoljno forenzično preiskavo mobilnih aparatov

Ljubljana, 29. julija - Predsednica SD Tanja Fajon in podpredsednik SD Matjaž Nemec menita, da premier Janez Janša varnost zamenjuje z nadzorom nad državljani. Fajonova opozarja na afero Pegasus in Janšo poziva, naj zagotovi neodvisno, prostovoljno, forenzično preiskavo mobilnih aparatov, zlasti prvakov političnih strank, preiskovalnih novinarjev in tudi civilne družbe.