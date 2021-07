Primorske novice o turističnih kolonah po Sloveniji (30. 7.)

Koper, 29. julija - Tina Milostnik Valenčič v komentarju Kaj pa je tebe, kolona, treba bilo piše o turističnih kolonah na slovenskih cestah in mejnih prehodih. Opozarja, da posledice prometa in kolon občutijo predvsem tisti domačini, ki živijo ob lokalnih cestah. Manj logična so tudi pojasnila o letošnjih daljših kolonah čez meje zaradi preverjanja pogojev PCT.