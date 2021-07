Na posvetu za ustrezno precepljenost proti covidu-19 in mirnejšo jesen

Ljubljana, 29. julija - Predstavniki stroke so danes ponovno izpostavili koristi cepljenja proti covidu-19 in neznatna tveganja za resne neželene učinke. Tako pri cepljenih kot prebolevnikih je možnost prenosa okužbe ali težjega poteka bolezni bistveno manjša. Da bi bila precepljenost zadostna in jesen mirnejša, bi morali doseči dvotretjinsko precepljenost, so poudarili.