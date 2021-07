Na Vrhniki vsak čas začetek del za ureditev južne obvoznice

Vrhnika, 31. julija - Vrhničani in uporabniki tamkajšnje glavne ceste so ta teden dočakali dobro novico. Prišlo je namreč do uvedbe v delo za ureditev prvega od treh sklopov ureditve južnega dela obvoznice, ki predvideva izgradnjo dveh krožišč. S tem bo omogočen uvoz vozil s strani Brezovice in Verda na avtocesto, kar bo močno razbremenilo promet v središču mesta.