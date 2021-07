Madžarski in poljski načrt za okrevanje dvigata prah; prva plačila v okviru odobrenih načrtov že v začetku avgusta

Bruselj, 29. julija - Madžarski in poljski načrt za okrevanje in odpornost še naprej dvigata prah. Evropska komisija se izmika konkretnim odgovorom na vprašanja, kje se pri ocenjevanju teh načrtov zatika. V Bruslju so sicer danes napovedali, da so prva plačila v okviru že odobrenih nacionalnih načrtov predvidena v začetku avgusta.