V industrijskem kompleksu v Leverkusnu začeli preiskavo eksplozije

Leverkusen, 29. julija - V industrijskem kompleksu v nemškem mestu Leverkusen so danes začeli preiskavo torkove eksplozije. Pri tem so po navedbah državnega tožilstva in policije v Kölnu našli tri trupla, medtem ko dve osebi še pogrešajo. Število smrtnih žrtev eksplozije je tako naraslo na pet, 31 ljudi pa je bilo poškodovanih.