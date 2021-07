EU zaskrbljena zaradi zatiranja protestov na Kubi

Bruselj, 29. julija - Evropska unija je zelo zaskrbljena zaradi zatiranja protestov ter aretacij protestnikov in novinarjev na Kubi. Vlado v Havani zato poziva, naj spoštuje človekove pravice in svoboščine, izpusti pridržane protestnike in se vključi v dialog z državljani, je v današnjem sporočilu zapisal visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell.