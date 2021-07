Borze v New Yorku uvodoma z rastjo

New York, 29. julija - Borze v New Yorku so današnje trgovanje začele z rastjo. Vlagatelje so namreč spodbudili močni poslovni rezultati nekaterih podjetij, kot sta Facebook in Comcast, pa tudi dosežena 6,5-odstotna gospodarska rast na letni ravni v drugem četrtletju, poroča francoska tiskovna agencija AFP.