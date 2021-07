Predsednik Pahor in mladi na izmenjavi za vrednote, na katerih je bila utemeljena EU

Ljubljana, 29. julija - Predsednik republike Borut Pahor je sprejel mlade, ki so v Sloveniji v okviru mednarodne mladinske izmenjave Vizija 20/20+. Sogovorniki so se strinjali, da naša skupna prihodnost temelji na vrednotah, na katerih je bila utemeljena EU, so sporočili iz urada predsednika republike.