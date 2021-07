Vreme: Pretežno jasno

Ljubljana, 29. julija - Zvečer in ponoči bo pretežno jasno. Jutranje temperature bodo večinoma od 16 do 20 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Jutri bo sončno. Popoldne bodo predvsem v severni Sloveniji krajevne nevihte. Ponekod bo pihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 34 stopinj Celzija.

Obeti: V soboto bo sončno. Sredi dneva in popoldne bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne plohe in nevihte. Še bo vroče. V nedeljo bo spremenljivo do pretežno oblačno s pogostimi plohami in nevihtami. Ponekod bo zapihal jugozahodni veter. Ohladilo se bo.

Vremenska slika: Nad južno polovico Evrope je območje enakomernega zračnega tlaka. V višinah priteka z jugozahodnimi vetrovi topel in prehodno bolj suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: V petek bo sončno in vroče, popoldne bodo v Alpah krajevne nevihte.