Poznavalci letošnje odpadanje oljk pripisali vremenskim razmeram

Koper, 29. julija - Inštitut za oljkarstvo Znanstveno-raziskovalnega središča Koper je danes pripravil mednarodno srečanje, na katerem so strokovnjaki in izkušeni oljkarji ugotovili, da so glavni vzrok za letošnje sušenje in odpadanje plodičev na oljkah vremenske razmere. Opozorili so, da bo letošnja letina slaba.