Gospodarsko razpoloženje v območju z evrom in EU najboljše doslej

Bruselj, 29. julija - Gospodarsko razpoloženje v območju evra in EU se je julija izboljšalo šesti mesec zapored. Kazalnik gospodarskega razpoloženja (ESI), ki ga izračunava Evropska komisija, se je v območju z evrom na mesečni ravni zvišal za 1,1 točke na 119 točk in v EU za 0,9 točke na 118 točk. Oboje je največ, odkar so leta 1985 začeli zbirati te podatke.