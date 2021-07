Na gorenjski avtocesti je pred predorom Karavanke proti Avstriji prišlo do zastoja v dolžini dva kilometra in pol, zaradi česar se priporoča za Kranjsko Goro izvoz Jesenice vzhod, Lipce.

Na mejnem prehodu Gruškovje se z osebnim vozilom za vstop v državo čaka 1-2 uri, za izstop iz države čaka do pol ure.

Na mejnem prehodu Obrežje se z osebnim vozilom za vstop v državo čaka do pol ure, za izstop iz države čaka do eno uro. S tovornim vozilom se za vstop čaka eno do dve uri, za izstop pa eno uro.

Na mejnem prehodu Dragonja se z osebnim vozilom za vstop v državo čaka do eno uro, za izstop pa iz države do pol ure.

Na mejnem prehodu Vinica se z osebnim vozilom za izstop iz države čaka do pol ure, za vstop pa do eno uro.

Na mejnem prehodu Dobovec se za vstop v državo z osebnim vozilom čaka okoli tri četrt ure.

Do 31. julija bo zaprta regionalna cesta Jereka-Jezero, med Bohinjsko Češnjico in Jereko. Obvoz je urejen preko Bohinjske Bistrice.

V Ljubljani bo med Langusovo ulico in Bleiweisovo cesto zaprta Tržaška cesta od danes, predvidoma od 20. ure, do 1. avgusta.

Na ljubljanski severni obvoznici je med Bežigradom in Novimi Jaršami oviran promet zaradi obnove vozišča. Zaprta sta izvoz in uvoz Tomačevo iz smeri Kosez proti Zadobrovi.

Na dolenjski avtocesti je med Obrežjem in Drnovim promet urejen po polovici avtoceste dvosmerno. Zaprto je tudi počivališče Čatež proti Ljubljani.

Na štajerski avtocesti promet med Celjem vzhod in Dramljami v obe smeri poteka po eni polovici avtoceste.

V soboto, 31. julija, bo med 9. in 12. uro bo zaradi prireditve zaprta regionalna cesta Erika-Vršič, Ruska cesta.

Podatki o trajnejših zaporah cest: www.promet.si