Ljubljanska borza: Večina delnic navzgor

Ljubljana, 29. julija - Na Ljubljanski borzi je indeks SBI TOP danes pridobil skoraj odstotek. V zeleno so se obarvale vse pomembnejše delnice, razen delnic Telekoma in Petrola. Po objavi polletnih rezultatov so delnice Krke pridobile 1,9 odstotka, delnice Telekoma pa so zdrsnile za 1,6 odstotka. Vlagatelji so opravili za 1,48 milijona evrov poslov.