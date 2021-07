Nemčija julija prvič po avgustu 2008 z več kot triodstotno inflacijo

Wiesbaden, 29. julija - Cene življenjskih potrebščin v Nemčiji so se julija na letni ravni podražile za 3,8 odstotka, po podatkih tamkajšnjega statističnega urada so inflacijo poganjale višje cene energije in višji davek na dodano vrednost. Do več kot triodstotne inflacije prihaja prvič po avgustu 2008.