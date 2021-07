Maribor, 29. julija - Nogometaši Maribora so na povratni tekmi 2. kroga kvalifikacij za konferenčno ligo doma izgubili proti švedskemu Hammarbyju z 0:1 (0:1). Prvo tekmo so Švedi dobili s 3:1, tako da so Mariborčani končali evropsko udejstvovanje.