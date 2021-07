Birkirkara, 29. julija - Nogometaši ljubljanske Olimpije so na povratni tekmi 2. kroga kvalifikacij za konferenčno ligo v gosteh po enajstmetrovkah premagali Birkirkaro s 5:4. Po rednem delu in podaljških je bilo 1:0 za Maltežane. Ljubljančani so na prvi tekmi zmagali z 1:0.