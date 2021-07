Bruselj z novimi smernicami glede podnebnih vplivov pri infrastrukturnih projektih

Bruselj, 29. julija - Evropska komisija je objavila nove tehnične smernice za upoštevanje podnebnih vplivov pri infrastrukturnih projektih za obdobje 2021-2027. Določajo skupna načela in prakse za ugotavljanje, razvrščanje in obvladovanje fizičnih tveganj povezanih s podnebjem, in sicer pri načrtovanju, razvoju, izvajanju in spremljanju projektov in programov.