Hrvaška obala na zemljevidu ECDC ostaja oranžna

Zagreb, 29. julija - Evropski center za obvladovanje in preprečevanje bolezni (ECDC) je danes objavil nov epidemiološki zemljevid Evrope, na katerem hrvaška obala ostaja obarvana oranžno. Na Hrvaškem so s ponedeljkom zaostrili epidemiološke ukrepe ob obali, da ne bi zdrsnili v rdeče območje in ogrozili zaenkrat uspešno turistično sezono.