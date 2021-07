Prihodnje tri vikende zaradi sečnje popolna zapora Gameljske ceste

Sečnja označenega drevja bo potekala predvidoma v treh zaporednih koncih tedna, in sicer 31. julija in 1. avgusta, 7. in 8. avgusta ter 14. in 15. avgusta.

Ljubljanska območna enota zavoda za gozdove je za posek označila 209 dreves, skupaj 361 kubičnih metrov lesa. Gre za drevje v vplivnem pasu, ki predstavlja potencialno nevarnost za udeležence v prometu, so pojasnili.

Udeležencem v prometu svetujejo, naj že vnaprej načrtujejo uporabo drugih poti, saj v času sečnje vožnja z motornimi vozili in s kolesi ter hoja po cesti ali ob njej ne bosta mogoči. Tudi sicer naj se v času sečnje in spravila zaradi lastne varnosti izogibajo delovnemu območju ter upoštevajo opozorila in navodila izvajalcev del ter Zavoda za gozdove Slovenije.

Če se bodo kljub temu podali na to območje, naj obiskovalci gozda ne nosijo slušalk, ki bi preprečile zaznavo dogajanja na delovišču. Lastnikom psov svetujejo, naj imajo pse na vrvici.