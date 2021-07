ZDA vračajo 17.000 ukradenih arheoloških artefaktov Iraku

Bagdad, 29. julija - ZDA bodo Iraku vrnile preko 17.000 arheoloških atrefaktov, nekateri so stari tudi do 4000 let, ki so bili iz države odpeljani v minulih desetletjih. Predmete iz starodavne Mezopotamije naj bi danes s seboj na letalo vzel iraški premier Mustafa al Kademi ob povratku z obiska pri ameriškem predsedniku Joeju Bidnu.