V Avstriji za letalske potnike iz več držav zaostritev pogojev vstopa

Dunaj, 29. julija - Letalski potniki in povratniki iz Nizozemske, Španije ali Cipra bodo morali od torka ob prihodu v Avstrijo obvezno predložiti negativen PCR test na novi koronavirus ali dokazilo, da so cepljeni oz. covid-19 preboleli v zadnjih 90 dneh. Kdor dokazila ne bo imel, se bo moral registrirati in obvezno opraviti PCR test na letališču.