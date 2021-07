Sodišče lahko začne odločanje o vloženi izvršbi za poravnavo obveznosti ustanovitelja do STA

Ljubljana, 29. julija - Višje sodišče je zavrnilo pritožbo Slovenske tiskovne agencije (STA) na odločitev okrožnega sodišča, s katero to ni sprejelo predlagane začasne odredbe glede izvršbe zaradi neplačanih obveznosti ustanovitelja do STA. S tem so po navedbah STA zdaj ustvarjeni pogoji za začetek pravdnega postopka o vloženi izvršbi.