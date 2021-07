Bruselj odobril 1,4 milijona evrov vredno državno pomoč slovenskim kmetom

Bruselj, 29. julija - Evropska komisija je odobrila 1,4 milijona evrov vredno slovensko shemo državne pomoči za podporo kmetom, ki jih je prizadel izbruh novega koronavirusa, in omejitvene ukrepe, ki so jih slovenske oblasti sprejele za omejevanje širjenja virusa, so sporočili danes v Bruslju.