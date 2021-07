Kanadski glasbenik in avtor uspešnice Diana Paul Anka slavi 80 let

Ottawa, 30. julija - Kanadski glasbenik Paul Anka danes praznuje 80 let. Avtor uspešnice Diana, ki je v glasbeni industriji znan kot vsestranski pisec pesmi, še vedno ustvarja in koncertira. Med drugim je iz francoščine v angleščino za Franka Sinatro prevedel pesem My Way, poleg tega je soavtor uspešnice This Is It Michaela Jacksona, ki je izšla po glasbenikovi smrti.