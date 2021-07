Zaključeno snemanje film Mož brez krivde režiserja Ivana Gergoleta

Ljubljana, 29. julija - Zaključeno je snemanje filma Mož brez krivde. Prvi celovečerni igrani film scenarista in režiserja Ivana Gergoleta so snemali v obmejnem območju Slovenije in Italije, premiero in distribucijo pa načrtujejo marca 2022, so sporočili iz Slovenskega filmskega centra (SFC). Zgodba, ki je postavljena v TRst, govori o osebnem maščevanju in odrešenju.