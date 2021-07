Policija zaradi prevažanja migrantov v Škofljici aretirala voznika

Škofljica, 29. julija - Policisti so v sredo v Škofljici ustavili osebno vozilo s srbsko registrsko oznako. Ugotovili so, da je srbski voznik v vozilu prevažal 11 državljanov Bangladeša, ki so nezakonito prestopili državno mejo, so danes sporočili iz policijske uprave Ljubljana. Vozniku so policisti odvzeli prostost.