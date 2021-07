Teš 6 po drugem remontu ponovno v omrežju

Šoštanj, 29. julija - S ponovno sinhronizacijo z omrežjem ob 6.23 uri se je danes končal drugi redni remont šestega bloka Termoelektrarne Šoštanj (Teš). Od zaustavitve bloka, 7. maja letos, so bila uspešno izvedena vsa načrtovana popravila, električno in toplotno energijo pa je elektrarna v tem času zagotavljala s petim blokom in plinskima enotama, so sporočili iz Teša.