Na Ptuju in v okolici festival Terra Parzival

Ptuj, 29. julija - Na Ptuju, gradu Borl in v okolici se danes začenja prvi del multikulturnega festivala Terra Parzival/Parsifalova dežela. Karavana violinista in kulturnega ambasadorja Mihe Pogačnika, ki s svojimi multikulturnimi projekti že pol stoletja bogati globalno glasbeno prizorišče, bo do nedelje med drugim obiskala še kartuzijo Žiče in samostan Studenice.