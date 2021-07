Na hitro prelistano: Novosti na domačem knjižnem trgu

Ljubljana, 31. julija - Pri založbi Miš so izdali slikanico Petra Svetine z naslovom Kako je gospoda Feliksa doletela sreča v nesreči, Center za slovensko književnost pa je izdal knjigo Žlahtnožleht Svetlane Makarovič in Mateja Šurca ter mačka Kotika. Pri Učilih International so izdali knjigo Konec časa znanstvenika in avtorja poljudnoznanstvenih knjig Briana Greena.