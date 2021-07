Na avtocesti s povprečno hitrostjo več kot 200 kilometrov na uro

Novo mesto, 29. julija - Policisti policijske postaje Novo mesto so se v sredo odzvali na namig o dveh voznikih, ki sta na dolenjski avtocesti proti Obrežju vozila zelo hitro in ogrožala druge udeležence v prometu. Policisti so nevarna voznika izsledili in ugotovili, da sta vozila več kot 200 kilometrov na uro, so danes sporočili s Policijske uprave Novo mesto.