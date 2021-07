V Mariboru odprtje razstave Druga fronta

Maribor, 29. julija - V Mednarodnem raziskovalnem centru (MRC) II. svetovne vojne v Mariboru bodo danes odprli razstavo Druga fronta, ki jo je center pripravil skupaj z moskovskim muzejem Velike domovinske vojne. Razstava prikazuje skupen boj zaveznikov in Sovjetske zveze proti nacizmu in fašizmu med drugo svetovno vojno, so sporočili iz omenjenega centra.