Izrael odobril cepljenje proti covidu-19 za rizične otroke od petega leta dalje

Jeruzalem, 29. julija - Izraelsko ministrstvo za zdravje je v sredo odobrilo cepljenje proti covidu-19 za otroke od petega do 11. leta, pri katerih obstaja resno tveganje za zdravstvene zaplete. Gre za izredno odobritev in vsako cepljenje bo treba preučiti od primera do primera, je za francosko tiskovno agencijo AFP pojasnil neimenovani predstavnik ministrstva.