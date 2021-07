Ljubljana, 29. julija - Novinarska konferenca SD, na kateri bosta predsednica in podpredsednik stranke, Tanja Fajon in Matjaž Nemec, predstavila stališče stranke glede domnevnega političnega podrejanja varnostnega aparata države s strani stranke SDS, bo danes ob 11. uri na Trgu narodnih herojev ob DZ, so sporočili iz poslanske skupine SD. (STA/AVDIO)