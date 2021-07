Houston, 29. julija - V 73. letu starosti je umrl Dusty Hill, basist in eden od pevcev legendarne ameriške blues-rock skupine ZZ Top. Novico sta v sredo na Facebooku objavila druga dva člana skupine. Vzroka smrti nista navedla. Trio je znan po uspešnicah, kot sta Gimme All Your Lovin' in Legs.