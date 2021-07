Pred objektom tehničnih pregledov v Trnovljah pri Celju dve noči zapored zagorelo tovorno vozilo

Celje, 29. julija - Celjski policisti so bili v sredo okoli 4.30 obveščeni, da sta na parkirišču podjetja Žonta v Trnovljah pri Celju zagoreli dve tovorni vozili. Vzrok požara še ni znan, so sporočili s policije. Minulo noč pa je ponovno zagorelo tovorno vozilo, ki je že bilo poškodovano v požaru dan prej, so danes sporočili iz Uprave RS za zaščito in reševanje.