Policija poziva k odgovornemu ravnanju v gorah

Ljubljana, 29. julija - Policisti so v sredo s policijskim helikopterjem in gorskimi reševalci pomagali pri reševanju v gorah, so danes sporočili iz Policijske uprave Kranj. Ker je takih posredovanj več na dan, policisti javnost pozivajo k odgovornemu ravnanju v gorah. Svetujejo dobro načrtovanje poti in izbiro odprav, ki so v okviru planinčeve zmožnosti.