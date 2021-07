Po novem bodo v Sloveniji priznani tudi PCR in hitri testi iz BiH

Ljubljana, 28. julija - Vlada je na današnji dopisni seji sprejela spremenjen odlok o določitvi pogojev vstopa v državo zaradi zajezitve covida-19, s katerim je med države, katerih teste PCR in hitre antigenske teste priznava Slovenija, dodala Bosno in Hercegovino. Veljavnost ostalih odlokov pa je podaljšala za sedem dni, so sporočili z Ukoma.