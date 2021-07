Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (28. 7.)

Ljubljana, 28. julija - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale, da je s prvim odmerkom proti covidu-19 v Sloveniji doslej cepljenih dobrih 50 odstotkov odraslih in da je bilo v torek potrjenih manj okužb kot v ponedeljek. Poročale so tudi o zlati medalji kolesarja Primoža Rogliča na olimpijskih igrah v Tokiu ter o uvedbi dneva rusko-slovenskega prijateljstva.