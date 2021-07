Ljubljana, 28. julija - Portorož bo med 11. in 19. septembrom gostil turnir WTA, kot pa so sporočili iz Tenisa Slovenije, ki bo organizator turnirja, bo šlo za turnir serije WTA 250 in ne 125, kot je bilo prej predvideno. Tako bo Portorož po enajstih let spet gostil vrhunski ženski tenis.