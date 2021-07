Finance o rasti cen stanovanj v Sloveniji (29. 7.)

Ljubljana, 28. julija - Jurij Šimac v komentarju Do kdaj bodo cene stanovanj letele v nebo? piše o rasti cen stanovanj v Sloveniji, zlasti v Ljubljani. Izpostavi, da so v prvem četrtletju cene medletno zrasle za šest odstotkov, v primerjavi z lanskim četrtletjem pa za tri odstotke. V primerjavi z letom 2015 pa so rabljena stanovanja v prestolnici dražja za polovico.