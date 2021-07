Turška policija pridržala več kot 600 migrantov

Ankara, 28. julija - Turška obalna straža je pridržala več kot 200 migrantov, med njimi Afganistance in Sirce, ki so na ribiški ladji skušali prečkati Egejsko morje v smeri Grčije. Gre za eno največjih skupin migrantov, ki so jo prestregli letos. Obenem je policija v Istanbulu v raciji pridržala 415 nezakonitih migrantov, poročajo tuje tiskovne agencije.