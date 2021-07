Vreme: Zvečer na zahodu in severu države morda še kakšna nevihta

Ljubljana, 28. julija - Zvečer in v prvem delu noči bo spremenljivo oblačno, predvsem na zahodu in severu države lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Do jutra se bo zjasnilo. Jutranje temperature bodo od 13 do 19, ob morju okoli 21 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.