Bruselj s pogodbo o skupnem naročilu zdravila sotrovimab

Bruselj, 28. julija - Evropska komisija je v torek podpisala okvirno pogodbo o skupnem javnem naročilu s farmacevtsko družbo Glaxo Smith Kline za dobavo zdravila sotrovimab. To zdravilo se lahko uporablja za zdravljenje bolnikov s covidom-19, pri katerih so prisotni blažji simptomi in ne potrebujejo dodatnega kisika, vendar obstaja tveganje za hud potek bolezni.