Ob svetovnem dnevu dojenja poudarjajo zaščito dojenja kot skupno odgovornost

Ljubljana, 2. avgusta - Vodilna misel, v okviru katere bo potekal današnji svetovni dan dojenja, je zaščita dojenja kot skupna odgovornost. Namen prizadevanj je izboljšati zdravje mater in otrok ter vsem otrokom zagotoviti zdrav in enak začetek življenja, so poudarili v Društvu svetovalcev za laktacijo in dojenje Slovenije.