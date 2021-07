Raziskava: Na Hrvaškem manj napadov na novinarje kot drugod na Balkanu, a druge težave

Zagreb, 28. julija - Na Hrvaškem je bilo lani tarča groženj in fizičnih napadov 12 novinarjev, je pokazala raziskava regionalne platforme Safe Journalism, ki so jo danes predstavili v Zagrebu. V primerjavi z drugimi državami Zahodnega Balkana so na Hrvaškem zabeležili najmanj napadov na novinarje. So pa po drugi strani na Hrvaškem velika težava strateške tožbe.