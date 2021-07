NIJZ razvil novo aplikacijo za preverjanje PCT pogojev, začetek uporabe še ni znan

Ljubljana, 28. julija - Potem ko je NIJZ v petek objavil in isti dan tudi umaknil objavo aplikacije, ki bi gostincem in organizatorjem dogodkov omogočila preverjanje EU digitalnih covidnih potrdil, so šli v pripravo nove tovrstne aplikacije, je danes pojasnil Anže Kavšek z NIJZ. Ta je že v fazi testiranja, ni pa še jasno, kdaj bo na voljo uporabnikom.